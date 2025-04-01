Франция01 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:19
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После первого тайма ПСЖ в Кубке уступает команде второго дивизиона
Дюнкерк лидирует в матче с грандом французского футбола
01 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:19
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Вечером 1 апреля, проходит полуфинальный матч Кубка Франции между «Дюнкерком» и «ПСЖ».
Стартовый свисток прозвучал в 22:10 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дюнкерк лидирует в матче с грандом французского футбола (2:1) после первого тайма.
Хозяева поля шокировали соперников, забив два мяча (Сассо, 7, Аль-Саад, 27)
Усман Дембеле на 45-й минуте отыграл один гол.
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