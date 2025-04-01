После первого тайма ПСЖ в Кубке уступает команде второго дивизиона

Вечером 1 апреля, проходит полуфинальный матч Кубка Франции между «Дюнкерком» и «ПСЖ».

Стартовый свисток прозвучал в 22:10 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дюнкерк лидирует в матче с грандом французского футбола (2:1) после первого тайма.

Хозяева поля шокировали соперников, забив два мяча (Сассо, 7, Аль-Саад, 27)

Усман Дембеле на 45-й минуте отыграл один гол.