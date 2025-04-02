«Показали характер». Тренер ПСЖ – о камбэке в полуфинале Кубка Франции

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал полуфинальный матч Кубка Франции, в котором его подопечная одолела команду из Лиги 2 Дюнкерк. Поединок завершился со счётом 4:2.

«Мы очень довольны, потому что было непросто, когда они забили два гола в первом тайме. Но я думаю, что мы показали менталитет и нрав.

Команда продолжает наслаждаться этими моментами, и мы снова в финале. Это будет важно, потому что мы играем на Стад де Франс. Для меня это будет что-то новое, потому что в прошлом году мы играли в Лилле. Теперь мы ждем будущего соперника», – сказал Луис.