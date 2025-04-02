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Кубок Франции
Дюнкерк
01.04.2025 22:10 – FT 2 : 4
ПСЖ
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Франция
02 апреля 2025, 01:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:51
84
0

Дюнкерк – ПСЖ – 2:4. Ушат холодной воды для гранда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Франции

02 апреля 2025, 01:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:51
84
0
Дюнкерк – ПСЖ – 2:4. Ушат холодной воды для гранда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном поединке Кубка Франции ПСЖ в гостях одолел Дюнкерк, создав камбек (4:2).

Команда из второго дивизиона неожиданно забила два гола на старте матча: на 7-й минуте Сассо открыл счет, а на 27-й Аль-Саад удвоил преимущество Дюнкерка.

ПСЖ ответил камбэком, забив 4 гола. Перед перерывом Усман Дембеле сократил отставание, а на 48-й минуте Маркиньос восстановил равновесие.

На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел парижский клуб вперед, а в компенсированное время Дембеле оформил дубль, закрепив победу своей команды.

Таким образом, ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, где встретится с победителем пары Канн – Реймс.

Кубок Франции. 1/2 финала. 1 апреля

Дюнкерк – ПСЖ – 2:4

Голы: Сассо, 7, Аль-Саад, 27 – Дембеле, 45, 90+3, Маркиньос, 48, Дуэ, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Muhannad Al Saad (Дюнкерк).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сассо (Дюнкерк).
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Реймс Канн Маркиньос Кубок Франции по футболу Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор Дезире Дуэ Дюнкерк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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