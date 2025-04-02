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02 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:03
582
0

ФОТО. Космические! Судаков с женой впечатлили яркими кадрами

Георгий и Лиза Судаковы поделились стильным фотосетом

02 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:03
582
0
ФОТО. Космические! Судаков с женой впечатлили яркими кадрами
Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков и его жена Елизавета представили эффектную фотосессию.

Возлюбленные сфотографировались в «стрит-стайл».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фолловеры остались в восторге от увиденного:

«Звезды», «Космические», «Невероятно красивые», «Как с обложки брендового журнала», «Самая красивая пара Украины», – Георгий и Лиза создали самый настоящий фурор.

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фото lifestyle Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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