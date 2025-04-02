Другие новости02 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:03
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ФОТО. Космические! Судаков с женой впечатлили яркими кадрами
Георгий и Лиза Судаковы поделились стильным фотосетом
02 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:03
582
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Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков и его жена Елизавета представили эффектную фотосессию.
Возлюбленные сфотографировались в «стрит-стайл».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фолловеры остались в восторге от увиденного:
«Звезды», «Космические», «Невероятно красивые», «Как с обложки брендового журнала», «Самая красивая пара Украины», – Георгий и Лиза создали самый настоящий фурор.
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