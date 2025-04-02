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  4. В Реале определили основную задачу на летнее трансферное окно
Испания
02 апреля 2025, 01:00 |
53
0

В Реале определили основную задачу на летнее трансферное окно

Клубу нужен левый защитник

02 апреля 2025, 01:00 |
53
0
В Реале определили основную задачу на летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» определился с позицией, которую клубу необходимо усиливать летом 2025 года.

По информации испанских СМИ, руководство «бланкос» видят необходимость в трансфере левого защитника. На этой позиции в «Реале» играют Ферлан Менди и Фран Гарсия, которые, по мнению боссов «сливочных», имеют не должный уровень для клуба.

Целью «Реала» долгое время был канадец Альфонсо Дэвис из «Баварии», однако тот решил продлить с мюнхенцами контракт.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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