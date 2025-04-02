В Реале определили основную задачу на летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» определился с позицией, которую клубу необходимо усиливать летом 2025 года.

По информации испанских СМИ, руководство «бланкос» видят необходимость в трансфере левого защитника. На этой позиции в «Реале» играют Ферлан Менди и Фран Гарсия, которые, по мнению боссов «сливочных», имеют не должный уровень для клуба.

Целью «Реала» долгое время был канадец Альфонсо Дэвис из «Баварии», однако тот решил продлить с мюнхенцами контракт.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.