Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати

Американская теннисистка Винус Уильямс (№533 WTA) на турнире в Цинциннати смогла преодолеть первый круг. 43-летняя представительница США добилась победы над Вероникой Кудерметовой (№16 WTA).

Уильямс смогла обыграть соперницу из первой 20-ки рейтинга Женской теннисной ассоциации впервые с 2019 года.

Во втором круге турнира Винус Уильямс встретится либо с китаянкой Вень Чжен Цинь (№24 WTA), либо с Александрой Соснович (№74 WTA).

WTA Цинциннати. Первый круг

Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (16) – 6:4, 7:5

