Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати
Американка выиграла у соперницы из топ-20 мирового рейтинга
Американская теннисистка Винус Уильямс (№533 WTA) на турнире в Цинциннати смогла преодолеть первый круг. 43-летняя представительница США добилась победы над Вероникой Кудерметовой (№16 WTA).
Уильямс смогла обыграть соперницу из первой 20-ки рейтинга Женской теннисной ассоциации впервые с 2019 года.
Во втором круге турнира Винус Уильямс встретится либо с китаянкой Вень Чжен Цинь (№24 WTA), либо с Александрой Соснович (№74 WTA).
WTA Цинциннати. Первый круг
Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (16) – 6:4, 7:5
Vee with the W 💫@Venuseswilliams defeats [16] Kudermetova in straight sets in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/91PyBBMQPu— wta (@WTA) August 14, 2023
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