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WTA
15 августа 2023, 01:15 | Обновлено 15 августа 2023, 01:42
174
2

Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати

Американка выиграла у соперницы из топ-20 мирового рейтинга

15 августа 2023, 01:15 | Обновлено 15 августа 2023, 01:42
174
2
Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Американская теннисистка Винус Уильямс (№533 WTA) на турнире в Цинциннати смогла преодолеть первый круг. 43-летняя представительница США добилась победы над Вероникой Кудерметовой (№16 WTA).

Уильямс смогла обыграть соперницу из первой 20-ки рейтинга Женской теннисной ассоциации впервые с 2019 года.

Во втором круге турнира Винус Уильямс встретится либо с китаянкой Вень Чжен Цинь (№24 WTA), либо с Александрой Соснович (№74 WTA).

WTA Цинциннати. Первый круг

Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (16) – 6:4, 7:5

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Винус Уильямс WTA Цинциннати Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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