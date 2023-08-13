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Италия
13 августа 2023, 19:58 |
977
0

Финалист прошлой ЛЧ близок к подписанию Арнаутовича

Личные условия уже согласованы

13 августа 2023, 19:58 |
977
0
Финалист прошлой ЛЧ близок к подписанию Арнаутовича

Миланский «Интер» ведет переговоры с «Болоньей» о подписании австрийского нападающего Марко Арнаутовича, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры продвигаются к завершающей стадии, согласование ключевых деталей ожидается скоро.

Сам Марко согласовал условия личного контракта с «Интером» еще несколько недель назад.

В прошлом сезоне 34-летний австриец провел 23 матча во всех турнирах и настрелял 10 забитых мячей. Нападающий уже играл за «Интер» в сезоне 2009/10.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Марко Арнаутович Интер Милан Болонья трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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