Финалист прошлой ЛЧ близок к подписанию Арнаутовича
Личные условия уже согласованы
Миланский «Интер» ведет переговоры с «Болоньей» о подписании австрийского нападающего Марко Арнаутовича, сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры продвигаются к завершающей стадии, согласование ключевых деталей ожидается скоро.
Сам Марко согласовал условия личного контракта с «Интером» еще несколько недель назад.
В прошлом сезоне 34-летний австриец провел 23 матча во всех турнирах и настрелял 10 забитых мячей. Нападающий уже играл за «Интер» в сезоне 2009/10.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Inter are advancing in talks with Bologna to sign Marko Arnautović. Negotiations are progressing to final stages, waiting on key details. ⚫️🔵🇦🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023
Arnautović agreed personal terms with Inter weeks ago. pic.twitter.com/DjnLBpqOSb
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