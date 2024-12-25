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  4. Гильем БАЛАГЕ: «Обновленная цель Манчестер Сити: возвращение в топ-4 АПЛ»
Англия
25 декабря 2024, 21:00 |
149
0

Гильем БАЛАГЕ: «Обновленная цель Манчестер Сити: возвращение в топ-4 АПЛ»

Также журналист уверен, что Гвардиолу никто не уволит

25 декабря 2024, 21:00 |
149
0
Гильем БАЛАГЕ: «Обновленная цель Манчестер Сити: возвращение в топ-4 АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал ситуацию с плохими результатами «Манчестер Сити» и будущее Жузепа Гвардиолы.

«Никто не будет принимать решение относительно Гвардиолы. Это «Манчестер Сити», здесь такое не практикуют. Если бы это был «Реал», «Барселона» или «Ювентус», то такой результат воспринимался бы как катастрофа, но не «Манчестер Сити». Гвардиола для клуба сделал очень много. Выиграл все, что можно было выигрывать.

Все понимают, что клуб сейчас в кризисе. Но все также понимают, что этот кризис был неизбежен. Поэтому сейчас главному тренеру поставили задачу финишировать в ТОП-4.

Далее Гвардиола должен будет за два сезона создать новый «Манчестер Сити». Это должна быть молодая команда. Думаю, что это будут последние годы тренера для клуба, и дальше он не продлит контракт», - написал журналист Балаге в колонке для ВВС.

«Манчестер Сити» сейчас занимает 7-е место с 27 очками.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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