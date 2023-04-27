Выигрывал ЛЧ с Интером. Милан нацелился на опытного форварда

«Милан» планирует во время летнего трансферного окна усилить атаку опытным форвардом. Рассматривается кандидатура Марко Арнаутовича из «Болоньи».

Его имя присутствует в шорт-листе «Милана», но с «Болоньей» «россонери» переговоров еще не вели. Ожидается, что 34-летний форвард сборной Австрии обойдется «Милану» как минимум в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Арнаутовича 8 голов и 1 ассист в 18 матчах за «Болонью» во всех турнирах. В сезоне 2009/2010 Арнаутович защищал цвета «Интера», с которым выиграл Лигу чемпионов.