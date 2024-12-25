Немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился рождественской атмосферой в своём Instagram.

Футболист опубликовал снимок новогодней ёлки, который явно удивил его фанатов. Вместо привычного всем дерева футболист просто украсил шарами и мешурой металлическую конструкцию

А подписал эту картину футболист, поздравив своих подписчиков с Рождеством: «Счастливого Рождества и новогодних праздников».

Напомним, что Мануэль Нойер в середине лета объявил о завершении международной карьеры. Игрок занимал место в воротах сборной Германии порядка 10 лет.

ФОТО. Лучше уже не будет. Нойер поделился снимком рождественской елки