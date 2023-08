Сороки на кураже облетели вилланов. Ньюкасл разгромил Астон Виллу в АПЛ

12 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ между клубами «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сорок».

За хозяев поля забили Сандро Тонали, Каллум Уилсон, Харви Барнс, а дублем отметился Александер Исак.

У «вилланов» отличился Мусса Диаби.

В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» встретится с «Эвертоном».

АПЛ. 1-й тур. 12 августа

Ньюкасл – Астон Вилла – 5:1

Голы: Тонали, 6, Исак, 16, 58, Уилсон, 77, Барнс, 90+1 – Диаби, 11

IT DOESN'T GET MUCH BETTER THAN THAT! 🔥 pic.twitter.com/z35XNjViqu