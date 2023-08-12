Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сороки на кураже облетели вилланов. Ньюкасл разгромил Астон Виллу в АПЛ
Чемпионат Англии
Ньюкасл
12.08.2023 19:30 – FT 5 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 августа 2023, 21:45 |
156
0

Сороки на кураже облетели вилланов. Ньюкасл разгромил Астон Виллу в АПЛ

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля

12 августа 2023, 21:45 |
156
0
Сороки на кураже облетели вилланов. Ньюкасл разгромил Астон Виллу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ между клубами «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сорок».

За хозяев поля забили Сандро Тонали, Каллум Уилсон, Харви Барнс, а дублем отметился Александер Исак.

У «вилланов» отличился Мусса Диаби.

В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» встретится с «Эвертоном».

АПЛ. 1-й тур. 12 августа

Ньюкасл – Астон Вилла – 5:1

Голы: Тонали, 6, Исак, 16, 58, Уилсон, 77, Барнс, 90+1 – Диаби, 11

По теме:
Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом
Борнмут отыгрался в матче с Вест Хэмом, Забарный отыграл весь матч
Справились и без Зинченко. Арсенал начал сезон в АПЛ с победы
Каллум Уилсон Сандро Тонали Харви Барнс Александер Исак Мусса Диаби Ньюкасл - Астон Вилла Ньюкасл Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Футбол | 12 августа 2023, 21:02 8
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы

Похоже на то, что Андрей Лунин снова станет вторым вратарем мадридского клуба

Колос – Верес – 2:0. Третья победа подряд. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 августа 2023, 21:25 0
Колос – Верес – 2:0. Третья победа подряд. Видео голов и обзор матча
Колос – Верес – 2:0. Третья победа подряд. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ

Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Теннис | 12.08.2023, 18:01
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Теннис | 12.08.2023, 09:05
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Футбол | 12.08.2023, 09:40
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
11.08.2023, 17:00 12
Бокс
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
11.08.2023, 16:04 16
Футбол
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 29
Футбол
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
10.08.2023, 17:36 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
10.08.2023, 20:08 24
Футбол
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
11.08.2023, 09:20 45
Футбол
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
11.08.2023, 06:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем