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Чемпионат Англии
Ньюкасл
12.08.2023 19:30 – FT 5 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 августа 2023, 23:55 | Обновлено 13 августа 2023, 00:50
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0

Ньюкасл – Астон Вилла – 5:1. Топ-старт сорок в АПЛ 2023/24. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Англии

12 августа 2023, 23:55 | Обновлено 13 августа 2023, 00:50
200
0
Ньюкасл – Астон Вилла – 5:1. Топ-старт сорок в АПЛ 2023/24. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ между клубами «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сорок».

АПЛ. 1-й тур. 12 августа

Ньюкасл – Астон Вилла – 5:1

Голы: Тонали, 6, Исак, 16, 58, Уилсон, 77, Барнс, 90+1 – Диаби, 11

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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