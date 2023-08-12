12 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ между клубами «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сорок».

АПЛ. 1-й тур. 12 августа

Ньюкасл – Астон Вилла – 5:1

Голы: Тонали, 6, Исак, 16, 58, Уилсон, 77, Барнс, 90+1 – Диаби, 11