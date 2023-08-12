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Чемпионат Англии
Борнмут
12.08.2023 17:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
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Англия
12 августа 2023, 18:55 | Обновлено 12 августа 2023, 19:37
1100
0

Борнмут отыгрался в матче с Вест Хэмом, Забарный отыграл весь матч

«Эвертон» минимально проиграл «Фулхэму», Миколенко на поле не вышел

12 августа 2023, 18:55 | Обновлено 12 августа 2023, 19:37
1100
0
Борнмут отыгрался в матче с Вест Хэмом, Забарный отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (в центре)

Состоялись еще четыре матча первого тура АПЛ сезона 2023/24.

«Борнмут» сумел отыграться в матче с «Вест Хэмом». Илья Забарный вышел с первых минут и отыграл до финального свистка.

«Эвертон» минимально проиграл «Фулхэму». Виталий Миколенко весь матч провел на скамейке для запасных.

В остальных матчах «Брайтон» переиграл «Лутон», а «Шеффилд Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. 1-й тур

«Борнмут» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: Соланке (82) – Боуэн (51)

«Брайтон» – «Лутон» – 4:1
Голы: Марч (36), пенальти Жоао Педро (71), Аденгра (85), Фергюсон (90+6) – пенальти Моррис (81)

«Эвертон» – «Фулхэм» – 0:1
Гол: Декордова-Рид (73)

«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 0:1
Гол: Эдуар (49)

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Источник Sport.ua
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