Борнмут отыгрался в матче с Вест Хэмом, Забарный отыграл весь матч
«Эвертон» минимально проиграл «Фулхэму», Миколенко на поле не вышел
Состоялись еще четыре матча первого тура АПЛ сезона 2023/24.
«Борнмут» сумел отыграться в матче с «Вест Хэмом». Илья Забарный вышел с первых минут и отыграл до финального свистка.
«Эвертон» минимально проиграл «Фулхэму». Виталий Миколенко весь матч провел на скамейке для запасных.
В остальных матчах «Брайтон» переиграл «Лутон», а «Шеффилд Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии. 1-й тур
«Борнмут» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: Соланке (82) – Боуэн (51)
«Брайтон» – «Лутон» – 4:1
Голы: Марч (36), пенальти Жоао Педро (71), Аденгра (85), Фергюсон (90+6) – пенальти Моррис (81)
«Эвертон» – «Фулхэм» – 0:1
Гол: Декордова-Рид (73)
«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 0:1
Гол: Эдуар (49)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы решают вопрос подписания нового голкипера
Диапазон цен за просмотр матчей УПЛ будет составлять от 50 до 100 грн в месяц