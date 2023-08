11 августа состоится стартовый матч сезона АПЛ, в котором встретятся Бернли и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Терф Мур», начало – в 22:00.

Бернли – Манчестер Сити. Старт сезона АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

Our first @premierleague team news of 2023/24 🙌



XI | Ederson, Walker, Akanji, Ake, Lewis, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Alvarez, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Kovacic, Grealish, Laporte, Gomez, Gvardiol, Palmer, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/i3IF8qqZ7t