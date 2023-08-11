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Чемпионат Англии
Бёрнли
11.08.2023 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
11 августа 2023, 08:06 | Обновлено 11 августа 2023, 08:35
377
0

Бернли – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 августа в 22:00 по Киеву

11 августа 2023, 08:06 | Обновлено 11 августа 2023, 08:35
377
0
Бернли – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 августа на «Терф Мур» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Бернли» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Бернли

Команда в 2022-м году покинула АПЛ - так закончилась долгая и успешная эра Шона Дайша, правда, его уволили еще до оформления падения. Возвращать в вышку довольно неожиданно доверили Венсану Компани. Хотя тот, при статусе легенды британского футбола, оставил крайне противоречивое впечатление как тренер в Андерлехте. Но бельгиец справился отлично, досрочно выиграв Чемпионшип. Но, конечно же, после повышения в классе нужно было укреплять состав. Кстати, одним из самых дорогих новичков стал Траффорд из как раз Манчестер Сити, пусть он и выступал в том сезоне за Болтон в аренде, а потом выиграл с молодежкой летнее Евро. Да и другие довольно громкие имена есть: Бруун Ларсен, Байер, Амдуни, Редмонд, Кулибали.

Манчестер Сити

Клуб стал фактически сильнейшим не только в Англии, но и в Европе как минимум. Все-таки не зря Пеп Гвардиола столько выстраивал коллектив и так много тратил. С очередной попытки, укрепившись год назад забивным Холландом, горожане к очередному золотому дублю на Туманном Альбионе наконец-то выиграли и Лигу чемпионов. Примечательно, что после долгожданного требла каталонец и руководство клуба будто решило сбавить, как минимум, в трансферной активности. Ведь, по сути, куплен только 1 серьезный новичок, Ковачич, который не был безоговорочно основным в Челси. При этом отпустили не только не игравшего 2 года Менди, но и Мареза, заодно не сумев убедить Гюндогана остаться. Илкай ушел в Барселону, и туда же хотят Канселу с Бернарду Силвой, а Уокер рвется в Баварию.

Статистика личных встреч

У Сити серьезная серия побед в очных поединках. В том числе в 2021/2022, перед вылетом, Бернли проиграл 0-2 и 0-6.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок Премьер-Лиги навяжет конкуренцию чемпиону. Уместной будет ставка на горожан при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,89).

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Источник Sport.ua
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