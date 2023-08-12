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Чемпионат Англии
Бёрнли
11.08.2023 22:00 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 августа 2023, 03:23 | Обновлено 12 августа 2023, 03:33
53
0

Бернли – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги

12 августа 2023, 03:23 | Обновлено 12 августа 2023, 03:33
53
0
Бернли – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 августа прошел стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречались «Бернли» и «Манчестер Сити». Команды встречались на стадионе «Терф Мур». Команда Пепа Гвардиолы уверенно начала защиту титула.

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Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча против «Бернли» (4 и 36 мин). Особенно красивым получился второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину. Во втором тайме Родри довел перевес горожан до разгромного (3:0).

АПЛ. 1-й тур, 11 августа

Бернли – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Холанд, 4, 26, Родри, 75.

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
Anass Zaroury (Бёрнли) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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