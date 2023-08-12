Вечером 11 августа прошел стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречались «Бернли» и «Манчестер Сити». Команды встречались на стадионе «Терф Мур». Команда Пепа Гвардиолы уверенно начала защиту титула.

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Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча против «Бернли» (4 и 36 мин). Особенно красивым получился второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину. Во втором тайме Родри довел перевес горожан до разгромного (3:0).

АПЛ. 1-й тур, 11 августа

Бернли – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Холанд, 4, 26, Родри, 75.

Видеообзор матча