Бернли – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 11 августа прошел стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречались «Бернли» и «Манчестер Сити». Команды встречались на стадионе «Терф Мур». Команда Пепа Гвардиолы уверенно начала защиту титула.
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Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча против «Бернли» (4 и 36 мин). Особенно красивым получился второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину. Во втором тайме Родри довел перевес горожан до разгромного (3:0).
АПЛ. 1-й тур, 11 августа
Бернли – Манчестер Сити – 0:3
Голы: Холанд, 4, 26, Родри, 75.
Видеообзор матча
События матча
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