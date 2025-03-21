ФОТО. В Арсенале играет школьник-вундеркинд. Он очень силен в математике
Знакомимся с Итаном Нванери чуть ближе
Итан Нванери, ставший самым молодым игроком АПЛ, дебютировав за «Арсенал» в 15 лет, сдал домашнее задание на следующий день после матча.
Он также получил 98% на тесте по математике.
Несмотря на большие футбольные перспективы, Итан остаётся преданным учёбе.
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Учительница отметила, что на следующий день после дебюта в АПЛ он просто пришёл в школу, сдал «домашку» и начал работать как обычно.
Заместитель директора школы подчеркнул, что Итан мог бы легко поступить в престижные университеты.
Нванери будет праздновать свой 18-й день рождения не с друзьями, а с молодёжной сборной Англии до 21 года, которая готовится к матчу против Франции.
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