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21 марта 2025, 22:03 |
1010
7

ФОТО. В Арсенале играет школьник-вундеркинд. Он очень силен в математике

Знакомимся с Итаном Нванери чуть ближе

21 марта 2025, 22:03 |
1010
7
ФОТО. В Арсенале играет школьник-вундеркинд. Он очень силен в математике
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

Итан Нванери, ставший самым молодым игроком АПЛ, дебютировав за «Арсенал» в 15 лет, сдал домашнее задание на следующий день после матча.

Он также получил 98% на тесте по математике.

Несмотря на большие футбольные перспективы, Итан остаётся преданным учёбе.

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Учительница отметила, что на следующий день после дебюта в АПЛ он просто пришёл в школу, сдал «домашку» и начал работать как обычно.

Заместитель директора школы подчеркнул, что Итан мог бы легко поступить в престижные университеты.

Нванери будет праздновать свой 18-й день рождения не с друзьями, а с молодёжной сборной Англии до 21 года, которая готовится к матчу против Франции.

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фото Итан Нванери Арсенал Лондон lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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Комментарии 7
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avk2307
Да ,вот только что забил Скелли за Англию в дебютном матче и Нванери скоро туда же.
Жора 150-65 млн не поедет в Арсенал. Это точно.. Но нам говорил Романо.Верим?
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+1
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Pop
А нашим футболерам заочно дипломы выдают, и пох на знания которых нет, научились селфи делать и молодцы, выложил фотки с губастой подружкой в инстаграмм - гений))
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0
saltim
Достойно уважения
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0
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