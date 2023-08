ВИДЕО. Hotshots. Муж Свитолиной обыграл 29-ю ракетку на Мастерсе в Канаде

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 276) успешно стартовал на хардовом турнире серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

В 1/32 финала соревнований француз в трех сетах обыграл 29-ю ракетку мира Кристофера Юбенкса (США, ATP 29) за 2 часа и 29 минут.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Кристофер Юбенкс (США) – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

Во втором раунде Мастерса Монфис сыграет против 4-го сеяного Стефаноса Циципаса.

The @Gael_Monfils show never disappoints 🤩



A crucial point from his Round One win is our @NespressoCA Hotshot of the Day ☕️🔥 pic.twitter.com/Xzr4bgfu8e