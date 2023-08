Футболист «Ман Сити» Джек Грилиш дерзко толкнул украинского футболиста «Арсенала» Александра Зинченко перед игрой за Суперкубок Англии.

Грилиш, выходивший из тоннеля, был рад видеть бывшего партнера по команде «горожан» и решил показать свои эмоции именно таким образом.

«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, сравняв счет на 90+11 минуте и победив в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).

ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок

Zinchenko actually got mad while Jack Grealish was joking around 😭😭 pic.twitter.com/r4PqppTgjG