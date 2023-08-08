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  4. ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
Англия
08 августа 2023, 05:45 | Обновлено 08 августа 2023, 06:14
569
0

ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок

Джек Грилиш, выходивший из тоннеля, был рад видеть бывшего партнера

08 августа 2023, 05:45 | Обновлено 08 августа 2023, 06:14
569
0
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист «Ман Сити» Джек Грилиш дерзко толкнул украинского футболиста «Арсенала» Александра Зинченко перед игрой за Суперкубок Англии.

Грилиш, выходивший из тоннеля, был рад видеть бывшего партнера по команде «горожан» и решил показать свои эмоции именно таким образом.

«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, сравняв счет на 90+11 минуте и победив в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).

ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок

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Джек Грилиш Александр Зинченко Манчестер Сити - Арсенал Суперкубок Англии по футболу Манчестер Сити Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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