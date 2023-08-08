ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
Джек Грилиш, выходивший из тоннеля, был рад видеть бывшего партнера
Футболист «Ман Сити» Джек Грилиш дерзко толкнул украинского футболиста «Арсенала» Александра Зинченко перед игрой за Суперкубок Англии.
Грилиш, выходивший из тоннеля, был рад видеть бывшего партнера по команде «горожан» и решил показать свои эмоции именно таким образом.
«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, сравняв счет на 90+11 минуте и победив в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
Zinchenko actually got mad while Jack Grealish was joking around 😭😭 pic.twitter.com/r4PqppTgjG— Real Talk Manchester City (@RealTalkMCFC) August 7, 2023
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