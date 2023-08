ВИДЕО. Трубин прибыл в Лиссабон. Ждем официальное объявление от Бенфики

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прибыл в Лиссабон, чтобы завершить трансфер в «Бенфику», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Португальская «Бенфика» близка к завершению сделки по приобретению 22-летнего украинского вратаря. Вскоре ожидается официальное объявление о трансфере.

Ранее сообщалось, что орлы согласовали с горняками условия трансфера: 10 млн евро плюс бонусы в размере 1 млн евро. Сделка также включает пункт о том, что «Шахтер» получит 40% средств от следующей продажи футболиста.

В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

Anatolij Trubin, in Lisbon to sign in as new Benfica player — confirmed 🔴🇺🇦 pic.twitter.com/kBSF9rwCly