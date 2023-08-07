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  4. ВИДЕО. Трубин прибыл в Лиссабон. Ждем официальное объявление от Бенфики
Португалия
07 августа 2023, 23:23 | Обновлено 07 августа 2023, 23:34
964
5

ВИДЕО. Трубин прибыл в Лиссабон. Ждем официальное объявление от Бенфики

Голкипер «Шахтера» завершает трансфер в португальский клуб-гранд

07 августа 2023, 23:23 | Обновлено 07 августа 2023, 23:34
964
5
ВИДЕО. Трубин прибыл в Лиссабон. Ждем официальное объявление от Бенфики
Twitter. Анатолий Трубин в Лиссабоне

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прибыл в Лиссабон, чтобы завершить трансфер в «Бенфику», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Португальская «Бенфика» близка к завершению сделки по приобретению 22-летнего украинского вратаря. Вскоре ожидается официальное объявление о трансфере.

Ранее сообщалось, что орлы согласовали с горняками условия трансфера: 10 млн евро плюс бонусы в размере 1 млн евро. Сделка также включает пункт о том, что «Шахтер» получит 40% средств от следующей продажи футболиста.

В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

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Бенфика трансферы Шахтер Донецк Анатолий Трубин трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Severian742
Замість реальних перспектив грати в основі Інтера тепер швидше всього буде гарантована  банка в  Бенфіці.
 Чудо - менеджери Шахтаря вміють обрати для своїх гравців "найкращий" варіант продовження кар'єри, Мудрик не дасть збрехати. 
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+1
Maks23
Не плохой вариант в целом..главное чтоб не на банке как Лунин
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0
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LisovijNickolai Фамилия
Бенфика умеет продавать игроков, может год , два и будет в каком-то интере
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-1
igor shmuylo
Если подпишут Трубина , будет играть в лиге чемпионов.ето сасый титулованный клуб Португалии , правда после порто . 
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-1
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