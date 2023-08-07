ВИДЕО. Трубин прибыл в Лиссабон. Ждем официальное объявление от Бенфики
Голкипер «Шахтера» завершает трансфер в португальский клуб-гранд
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прибыл в Лиссабон, чтобы завершить трансфер в «Бенфику», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Португальская «Бенфика» близка к завершению сделки по приобретению 22-летнего украинского вратаря. Вскоре ожидается официальное объявление о трансфере.
Ранее сообщалось, что орлы согласовали с горняками условия трансфера: 10 млн евро плюс бонусы в размере 1 млн евро. Сделка также включает пункт о том, что «Шахтер» получит 40% средств от следующей продажи футболиста.
В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.
Anatolij Trubin, in Lisbon to sign in as new Benfica player — confirmed 🔴🇺🇦 pic.twitter.com/kBSF9rwCly— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2023
Чудо - менеджери Шахтаря вміють обрати для своїх гравців "найкращий" варіант продовження кар'єри, Мудрик не дасть збрехати.