Фабрицио Романо: Бенфика договорилась с Шахтером по трансферу Трубина
Анатолий даже не возвращался в Украину после благотворительного матча с «Тоттенхэмом»
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин переходит в «Бенфику». Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что португальский клуб достигнул договоренности с ФК «Шахтер» о фиксированной выплате в размере 10 млн евро и бонусах в размере 1 млн евро. При этом «Бенфика» выкупает 100% на Трубина, а «Шахтер» получит 40% средств от последующей продажи футболиста.
Отметим, что Анатолий не вернулся в Украину после благотворительного матча с «Тоттенхэмом».
Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social
В минувшем месяце израильский вингер подписал со «шпорами» контракт до лета 2028 года