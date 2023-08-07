Фабрицио Романо: Бенфика договорилась с Шахтером по трансферу Трубина

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин переходит в «Бенфику». Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что португальский клуб достигнул договоренности с ФК «Шахтер» о фиксированной выплате в размере 10 млн евро и бонусах в размере 1 млн евро. При этом «Бенфика» выкупает 100% на Трубина, а «Шахтер» получит 40% средств от последующей продажи футболиста.

Отметим, что Анатолий не вернулся в Украину после благотворительного матча с «Тоттенхэмом».

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.