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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 14:57 | Обновлено 07 августа 2023, 15:05
532
5

Фабрицио Романо: Бенфика договорилась с Шахтером по трансферу Трубина

Анатолий даже не возвращался в Украину после благотворительного матча с «Тоттенхэмом»

07 августа 2023, 14:57 | Обновлено 07 августа 2023, 15:05
532
5
Фабрицио Романо: Бенфика договорилась с Шахтером по трансферу Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин переходит в «Бенфику». Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что португальский клуб достигнул договоренности с ФК «Шахтер» о фиксированной выплате в размере 10 млн евро и бонусах в размере 1 млн евро. При этом «Бенфика» выкупает 100% на Трубина, а «Шахтер» получит 40% средств от последующей продажи футболиста.

Отметим, что Анатолий не вернулся в Украину после благотворительного матча с «Тоттенхэмом».

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

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Бенфика трансферы Шахтер Донецк Анатолий Трубин трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Комментарии 5
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Олександр
Любопытно а кто же будет стоять теперь в воротах шахтера ? Надеюсь руководство понимает что ризнык абсолютно не готов и он не играл в лиге чемпионов например с Реалом 
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0
Allegro_Barbaro
Для Трубіна супер варіант, бо є всі шанси Влаходімоса витіснити, та й Шахта очевидно потім непоганий шмат матиме від перепродажу, бо Бенфіка завжди цим славилася)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
это еще достаточно удачно выторговали
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0
Олександр
Наконецто .кто бы мог подумать что за такого врвтаря дадут 10 .тогда бущан стоит 40 .Я однажды смотрел первый раз этого трубина в матче лиги чемпионов с боруссией и все время думал почему он мальчика не наймет чтоб какв теннисе мячи доставал из сетки .Он без реакции .заторможенный .это явно не топ уровень 
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-2
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