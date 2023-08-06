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Товарищеские матчи
Тоттенхэм
06.08.2023 16:00 – FT 5 : 1
Шахтер Донецк
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Англия
06 августа 2023, 18:14 | Обновлено 06 августа 2023, 18:39
2585
30

Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова

Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social

06 августа 2023, 18:14 | Обновлено 06 августа 2023, 18:39
2585
30
Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова
ФК Шахтер Донецк

6 августа в 16:00 в Лондоне благотворительный матч провели английский «Тоттенхэм» и «Шахтер» Донецк.

Уверенную победу в матче одержал английский клуб. Нападающий «шпор» Гарри Кейн отметился покером.

Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью. «Тоттенхэм» сделает финансовый взнос и передаст дополнительные пожертвования от чистой прибыли от продажи билетов.

Это был прощальный матч для украинского вратаря Андрея Пятова, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

39-летний вратарь вышел в старте. На 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.

Благотворительный матч

«Тоттенхэм» – «Шахтер» – 5:1
Голы: Кейн (38, 50, 55, 79), Скарлетт (90+4) – Келси (45)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 31
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Viktor Shuper
тю, то це Різник цілу торбу отримав?) я думав що так П'ятов відсвяткував 
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+7
DK1961
Перспективы кротов в ЛЧ представляются все более мрачными. Команда рассыпается на глазах. Во внутреннем чемпе судьи еще вытянут, а в ЛЧ...
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+6
nicksaf
Опять крупный счёт. Традиционно!
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+6
avk2307
главное Пятов не пропустил...
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
ZportUA
Повезло іржі, що Шпори пішки грали. А так, достойні проводи для любителя фотографій з бойовиками 
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+4
Umidulla Abdurazzokov
Впервые в прощальном матче вижу чтобы прощающуюся команду так имели
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
На іншому ресурсі прочитав допис:"- Ви споглядаєте пришвидшену версію виступу шахтёра в ЛЧ
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+4
WildeKater
Фирменная пропущенная пачка голов как финал карьеры 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Меня Шахтёр всё лето радует
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+3
Skor Pion
дніща
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+1
FunnyCat_____
Репетиция ЛЧ
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+1
Показать Скрыть 7 ответов
pytlak1990
Просто в одні ворота! Тоттенгем міг і 10 забити) але нічого дивного, у нас зараз війна, і футбол не головне 
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0
AleksDnipro
Дніща іржаві
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0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Фирменное разгромное поражение кротов. Насинг нью ор спесиал
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0
GloryUkraine
Рахунок немає ніякого значення. 
А ніхто не знає чому прощальний матч П'ятова грали проти Тотенхему? Який зв'язок?
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0
avk2307
Тут жодного коментаря як Шахтар грав. Хто добре, хто не дуже.
Де вболівальники Шахтаря? я гру не дивився і поки Арсенал  МС не закінчиться і не буду. 
Цікаво ж, розкажіть про Матвієнко, Сікана і інших..
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0
Neirobi
По матчу: Тоттенхем сильніша команда. Такої середьної лінії у Шахтаря як була колись немає і не буде доки не закінчиться війна та куплять нових гравців. А значить і контроля м'яча бути не могло. Будь яка команда УПЛ пропустила би багато м'ячей проти 
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-1
Злий Глобинець
От ми і побачили якість воротаря Різника. Фани Динамо тут під різними новинами, ніби знущаючись, переконували, що Різник кращий за Трубіна...
А по матчу, приємно, що не скатали договірняк (2:2 чи 3:3 там), а грали в повну силу.
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-6
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