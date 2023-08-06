Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова

6 августа в 16:00 в Лондоне благотворительный матч провели английский «Тоттенхэм» и «Шахтер» Донецк.

Уверенную победу в матче одержал английский клуб. Нападающий «шпор» Гарри Кейн отметился покером.

Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью. «Тоттенхэм» сделает финансовый взнос и передаст дополнительные пожертвования от чистой прибыли от продажи билетов.

Это был прощальный матч для украинского вратаря Андрея Пятова, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

39-летний вратарь вышел в старте. На 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.

Благотворительный матч

«Тоттенхэм» – «Шахтер» – 5:1

Голы: Кейн (38, 50, 55, 79), Скарлетт (90+4) – Келси (45)