Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова
Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social
6 августа в 16:00 в Лондоне благотворительный матч провели английский «Тоттенхэм» и «Шахтер» Донецк.
Уверенную победу в матче одержал английский клуб. Нападающий «шпор» Гарри Кейн отметился покером.
Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью. «Тоттенхэм» сделает финансовый взнос и передаст дополнительные пожертвования от чистой прибыли от продажи билетов.
Это был прощальный матч для украинского вратаря Андрея Пятова, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.
39-летний вратарь вышел в старте. На 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.
Благотворительный матч
«Тоттенхэм» – «Шахтер» – 5:1
Голы: Кейн (38, 50, 55, 79), Скарлетт (90+4) – Келси (45)
💙💛 «Шахтар» зіграв із «Тоттенгемом» @SpursOfficial у благодійному матчі на підтримку народу України! 🇺🇦🙏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2023
Усі кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, які зібрано під час гри, спрямують на гуманітарну допомогу Україні.#Shakhtar #ТоттенгемШахтар pic.twitter.com/DR0Pll5jgb
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А ніхто не знає чому прощальний матч П'ятова грали проти Тотенхему? Який зв'язок?
Де вболівальники Шахтаря? я гру не дивився і поки Арсенал МС не закінчиться і не буду.
Цікаво ж, розкажіть про Матвієнко, Сікана і інших..
А по матчу, приємно, що не скатали договірняк (2:2 чи 3:3 там), а грали в повну силу.