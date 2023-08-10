ВИДЕО. В гостях у шпор. Как Пятов провел прощальный матч за Шахтер
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился покером в ворота Дмитрия Ризныка
В Лондоне благотворительный матч провели английский «Тоттенхэм» и «Шахтер» Донецк.
Английский клуб одержал уверенную победу (4:1), форвард «шпор» Гарри Кейн отметился покером.
Это был прощальный матч украинского вратаря Андрея Пятова, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.
39-летний вратарь вышел в основном составе, а на 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.
Благотворительный матч. Лондон, 6 августа
Тоттенхэм (Англия) – Шахтер (Украина) – 5:1
Голы: Кейн, 38, 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 – Келси, 45
ВИДЕО. В гостях у шпор. Как Пятов провел прощальный матч за Шахтер
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