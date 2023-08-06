Прощальный матч проводит украинский вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

6 августа в 16:00 в Лондоне состоится благотворительный матч, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все вырученные с матча деньги пойдут в фонд Shakhtar Social на гуманитарные нужды для Украины.

Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер

Видеотрансляцию проведет телеканал XSport, также доступно видео на YouTube