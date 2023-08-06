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06.08.2023 16:00 - : -
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Англия
06 августа 2023, 09:46 | Обновлено 06 августа 2023, 09:52
726
1

Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер

Благотворительный матч пройдет 6 августа в 16:00 в Лондоне

06 августа 2023, 09:46 | Обновлено 06 августа 2023, 09:52
726
1
Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер
Instagram. Андрей Пятов

Прощальный матч проводит украинский вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

6 августа в 16:00 в Лондоне состоится благотворительный матч, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все вырученные с матча деньги пойдут в фонд Shakhtar Social на гуманитарные нужды для Украины.

Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер

Видеотрансляцию проведет телеканал XSport, также доступно видео на YouTube

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Олександр
Не ставьте хоть пидора матвиенко который непорядочный человек да еще сепар у которого брат играет в чемпионате россии за укоаденный крым .Это же как низкая мораль .
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