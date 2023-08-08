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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 11:16 | Обновлено 08 августа 2023, 11:21
277
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Считаю, что мы развиваемся»

Наставник «Шахтера» – о благотворительном матче с «Тоттенхэмом»

08 августа 2023, 11:16 | Обновлено 08 августа 2023, 11:21
277
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Считаю, что мы развиваемся»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен подвел итог товарищеской игре с «Тоттенхэмом» (1:5) и рассказал об адаптации молодежи в коллективе.

- Матч в Лондоне содержал важный месседж для всей Украины. Что вы можете сказать о такой благотворительной инициативе?

- Я считаю, что это фантастическая инициатива, чтобы напомнить миру о том, что война продолжается. А по футболу - у нас много зрителей из разных стран, поэтому это хороший опыт для нас, игроков и тренеров.

- Какой была атмосфера на стадионе, что чувствовали?

- Прошло немало времени с тех пор, как мы играли перед болельщиками, поэтому это чрезвычайный опыт снова сыграть на почти полном стадионе.

- Если сейчас разбирать матч с точки зрения практики перед Лигой чемпионов, то каким он получился для команды?

- Считаю, что мы все еще развиваемся, а такие противостояния с сильными командами, как и в течение всего межсезонья, дают нам, тренерскому штабу, много информации. Также имеем возможность увидеть то, где мы находимся и что должны совершенствовать, если встречаемся с командами уровня Лиги чемпионов.

- Сейчас в «Шахтере» много молодых игроков и новых футболистов. Как идет их адаптация?

- Молодые игроки, которые вышли на поле во втором тайме, проявили храбрость и показали, что не боятся играть в такой атмосфере. По моему мнению, они прогрессировали в течение межсезонья, когда провели месяц со всей командой и с новыми молодыми футболистами в последние две недели. Думаю, что у них все хорошо получается, они хорошо адаптируются и как люди хорошо вливаются в коллектив, что для нас также идеально.

- Этот матч стал прощальным для Андрея Пятова. Вы очень давно знаете Андрея, что можете сказать по этому поводу?

- Я считаю, что Андрей является примером профессионального игрока, который очень долго выступал, всегда фокусировался на тех моментах, которые нужны для длительной футбольной карьеры. Голкиперы всегда имеют несколько дополнительных лет, но я считаю, что он максимально продлил свою карьеру, а теперь пришло время идти в другом направлении, что он сейчас и делает как тренер вратарей. Это хорошая инициатива со стороны «Шахтера» - попрощаться на таком матче с полными трибунами, чтобы он почувствовал, что это сделано и сделано должным образом, и вспомнил весь богатый опыт, полученный за годы.

- На трибунах было много украинских болельщиков, еще больше украинцев смотрели трансляцию матча. Возможно, вы что-то хотели им сказать?

- Конечно, во всех странах есть много украинцев, а особенно на этой игре я увидел много украинских флагов на стадионе. Это то, что нам нужно сейчас, а также потребуется во время европейской кампании: чтобы украинцы приходили на матчи «Шахтера» и других команд, которые выступают в еврокубках и представляют Украину.

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Патрик ван Леувен Тоттенхэм - Шахтер Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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