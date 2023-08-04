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Тоттенхэм
06.08.2023 16:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 августа 2023, 09:32 | Обновлено 04 августа 2023, 09:36
523
0

Тоттенхэм – Шахтер. Прощальный матч Пятова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите благотворительный матч 6 августа в 16:00 в Лондоне

04 августа 2023, 09:32 | Обновлено 04 августа 2023, 09:36
523
0
Тоттенхэм – Шахтер. Прощальный матч Пятова. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Шахтер

6 августа в 16:00 в Лондоне благотворительный матч проведут английский «Тоттенхэм» и «Шахтер» Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью. «Тоттенхэм» сделает финансовый взнос и передаст дополнительные пожертвования от чистой прибыли от продажи билетов.

Это будет прощальный матч для украинского вратаря Андрея Пятова, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

Тоттенхэм – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проведет телеканал XSport, также доступно видео на YouTube

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Источник Sport.ua
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