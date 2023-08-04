Тоттенхэм – Шахтер. Прощальный матч Пятова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите благотворительный матч 6 августа в 16:00 в Лондоне
6 августа в 16:00 в Лондоне благотворительный матч проведут английский «Тоттенхэм» и «Шахтер» Донецк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью. «Тоттенхэм» сделает финансовый взнос и передаст дополнительные пожертвования от чистой прибыли от продажи билетов.
Это будет прощальный матч для украинского вратаря Андрея Пятова, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.
Тоттенхэм – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проведет телеканал XSport, также доступно видео на YouTube
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