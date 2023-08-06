ВИДЕО. Игроки Шахтера устроили Коридор почета для Андрея Пятова

Донецкий «Шахтер» ярко попрощался с голкипером Андреем Пятовым.

39-летний вратарь вышел в старте на товарищеский матч с английским «Тоттенхэмом». На 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.

Во время того, как Пятов покидал пределы поля, футболисты «Шахтер» организовали для него «Коридор почета».

Отметим, что Андрей Пятов сыграл за «Шахтер» 482 матча. После завершения карьеры Андрей Пятов присоединится к тренерскому штабу Патрика ван Леувена и будет работать с вратарями «горняков».