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Италия
07 августа 2023, 21:19 | Обновлено 07 августа 2023, 22:17
1190
0

ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера

Швейцарский игрок сменил чемпионат

07 августа 2023, 21:19 | Обновлено 07 августа 2023, 22:17
1190
0
ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера
ФК Интер. Ян Зоммер

Голкипер мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер подписал контракт на 3 года с миланским «Интером». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел в Бундеслиге 19 матчей.

Благодаря этому трансферы «Интер» закроет позицию голкипера, которая стала вакантной после ухода Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Теперь переход украинца Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Интер» выглядит маловероятным событием.

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Ян Зоммер Интер Милан Бавария трансферы Серии A трансферы Бундеслиги трансферы
Источник ФК Интер Милан
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