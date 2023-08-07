ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера
Швейцарский игрок сменил чемпионат
Голкипер мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер подписал контракт на 3 года с миланским «Интером». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.
34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел в Бундеслиге 19 матчей.
Благодаря этому трансферы «Интер» закроет позицию голкипера, которая стала вакантной после ухода Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».
Теперь переход украинца Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Интер» выглядит маловероятным событием.
Willkommen 🇨🇭#ForzaInter #WelcomeYann— Inter (@Inter_en) August 7, 2023
All smiles on day one 😊#ForzaInter #WelcomeYann pic.twitter.com/R30uECM91m— Inter (@Inter_en) August 7, 2023
Official photo 📸#ForzaInter #WelcomeYann pic.twitter.com/fQNrSh3gW0— Inter (@Inter_en) August 7, 2023
Yann Sommer's first words as an Inter player 🎙️👇#ForzaInter #WelcomeYann— Inter (@Inter_en) August 7, 2023
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