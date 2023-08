ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера

Голкипер мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер подписал контракт на 3 года с миланским «Интером». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел в Бундеслиге 19 матчей.

Благодаря этому трансферы «Интер» закроет позицию голкипера, которая стала вакантной после ухода Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Теперь переход украинца Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Интер» выглядит маловероятным событием.

All smiles on day one 😊#ForzaInter #WelcomeYann pic.twitter.com/R30uECM91m