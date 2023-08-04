Англия04 августа 2023, 11:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал французского защитника из Монако за 45 млн евро
Аксель Дисаси продолжит карьеру в АПЛ
04 августа 2023, 11:48 |
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Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о трансфере 25-летнего французского защитника Акселя Дисаси из «Монако».
Контракт рассчитан на 6 лет. Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 45 миллионов евро.
Аксель выступал за «Монако» с 2020 года. За это время он провел 129 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.
Axel is ready to get to it! 💪 pic.twitter.com/EQFipRjBnw— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023
Blue is the colour, welcome Axel Disasi! 🔵 pic.twitter.com/7b15qiAtGJ— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023
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