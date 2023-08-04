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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал французского защитника из Монако за 45 млн евро
Англия
04 августа 2023, 11:48 |
536
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал французского защитника из Монако за 45 млн евро

Аксель Дисаси продолжит карьеру в АПЛ

04 августа 2023, 11:48 |
536
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал французского защитника из Монако за 45 млн евро
ФК Челси. Аксель Дисаси

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о трансфере 25-летнего французского защитника Акселя Дисаси из «Монако».

Контракт рассчитан на 6 лет. Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 45 миллионов евро.

Аксель выступал за «Монако» с 2020 года. За это время он провел 129 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник ФК Челси
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