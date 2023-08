ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал французского защитника из Монако за 45 млн евро

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о трансфере 25-летнего французского защитника Акселя Дисаси из «Монако».

Контракт рассчитан на 6 лет. Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 45 миллионов евро.

Аксель выступал за «Монако» с 2020 года. За это время он провел 129 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Axel is ready to get to it! 💪 pic.twitter.com/EQFipRjBnw