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Лига конференций
Проходит дальше Омония
03.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 4 : 1
Габала
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Лига конференций
03 августа 2023, 23:59 | Обновлено 04 августа 2023, 00:24
848
1

ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу

В первой игре противостояния украинский хавбек сделал хет-трик

03 августа 2023, 23:59 | Обновлено 04 августа 2023, 00:24
848
1
ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу
Twitter. Роман Безус

Украинский хавбек Роман Безус сделал дубль за кипрскую «Омонию» ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Габалы» из Азербайджана (4:1).

32-летний украинец забил два гола в первом тайме. Роман сначала замкнул подачу слева, а затем уверенно реализовал пенальти. На 63-й минуте (при счете 4:1) наставник команды заменил украинца.

В первой игре неделей ранее Безус сделал хет-трик. Таким образом, Роман забил 5 мячей за 2 матча против «Габалы».

Украинский полузащитник суммарно забил 9 голов в 39 поединках за кипрскую «Омонию».

В раунде Q3 Лиги конференций «Омония» будет играть против датской команды «Мидтьюлланд» (10 и 17 августа).

Лига конференций. 2-й раунд квалификации

Ответный матч. 3 августа

Омония (Кипр) – Габала (Азербайджан) – 4:1

Голы: Безус, 5, 30 (пен), Ланг, 38, Семеду, 59 – Айзея, 56

Первый матч – 3:2

ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Willy Semedo (Омония).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ahmed Isaiah (Габала).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Ланг (Омония).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Роман Безус (Омония).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Безус (Омония).
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Лига конференций Роман Безус Омония Габала видео голов и обзор выбор редакции
Источник Sport.ua
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Tom😼
Рома красава👍 оце його прорвало приємно здивував
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