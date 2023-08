Украинский хавбек Роман Безус сделал дубль за кипрскую «Омонию» ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Габалы» из Азербайджана (4:1).

32-летний украинец забил два гола в первом тайме. Роман сначала замкнул подачу слева, а затем уверенно реализовал пенальти. На 63-й минуте (при счете 4:1) наставник команды заменил украинца.

В первой игре неделей ранее Безус сделал хет-трик. Таким образом, Роман забил 5 мячей за 2 матча против «Габалы».

Украинский полузащитник суммарно забил 9 голов в 39 поединках за кипрскую «Омонию».

В раунде Q3 Лиги конференций «Омония» будет играть против датской команды «Мидтьюлланд» (10 и 17 августа).

Лига конференций. 2-й раунд квалификации

Ответный матч. 3 августа

Омония (Кипр) – Габала (Азербайджан) – 4:1

Голы: Безус, 5, 30 (пен), Ланг, 38, Семеду, 59 – Айзея, 56

Первый матч – 3:2

ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу

Roman Bezus scores for Omonia v Gabala AGAIN!



That’s his FOURTH goal against the Azeri side!



2 goals away from B2B hat-tricks 😉☘️ pic.twitter.com/q6VedSUSXH