ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу
В первой игре противостояния украинский хавбек сделал хет-трик
Украинский хавбек Роман Безус сделал дубль за кипрскую «Омонию» ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Габалы» из Азербайджана (4:1).
32-летний украинец забил два гола в первом тайме. Роман сначала замкнул подачу слева, а затем уверенно реализовал пенальти. На 63-й минуте (при счете 4:1) наставник команды заменил украинца.
В первой игре неделей ранее Безус сделал хет-трик. Таким образом, Роман забил 5 мячей за 2 матча против «Габалы».
Украинский полузащитник суммарно забил 9 голов в 39 поединках за кипрскую «Омонию».
В раунде Q3 Лиги конференций «Омония» будет играть против датской команды «Мидтьюлланд» (10 и 17 августа).
Лига конференций. 2-й раунд квалификации
Ответный матч. 3 августа
Омония (Кипр) – Габала (Азербайджан) – 4:1
Голы: Безус, 5, 30 (пен), Ланг, 38, Семеду, 59 – Айзея, 56
Первый матч – 3:2
ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу
Roman Bezus scores for Omonia v Gabala AGAIN!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 3, 2023
That’s his FOURTH goal against the Azeri side!
2 goals away from B2B hat-tricks 😉☘️ pic.twitter.com/q6VedSUSXH
Bezus now 1 goal off B2B hat-tricks in UECL!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 3, 2023
Superb stuff! pic.twitter.com/fIxxT5w2Nh
События матча
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