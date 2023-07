Украинский хавбек Роман Безус забил три гола за кипрскую «Омонию» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Габалы» из Азербайджана.

32-летний украинец вышел в основе и сравнял счет точным ударом со стандартного положения в конце первого тайма (1:1)

И этим украинец не ограничился. На 50-й минуте Безус снова забил со штрафного и вывел свою команду вперед (2:1).

Но и это еще не все. При счете 2:2 Роман Безус на 82-й минуте забил победный гол с пенальти, и кипрская команда выиграла матч (3:2).

Ответная игра состоится через неделю, 3 августа. Украинский полузащитник суммарно забил 7 голов в 38 матчах за кипрскую «Омонию».

Лига конференций. 2-й раунд квалификации

Первый матч. 27 июля, Габала (Азербайджан)

Габала (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пен)

ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций

Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1. Gabala – Omonia goal freekick @FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji

Roman Bezus gets his hat-trick from the spot to retake the lead!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/wSamO5Lajl