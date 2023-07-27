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Лига конференций
Габала
27.07.2023 19:00 – FT 2 : 3
Омония
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Лига конференций
27 июля 2023, 21:35 | Обновлено 27 июля 2023, 21:42
1827
3

ВИДЕО. Герой для Омонии. На дубль Аллаха Безус ответил хет-триком

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

27 июля 2023, 21:35 | Обновлено 27 июля 2023, 21:42
1827
3
ВИДЕО. Герой для Омонии. На дубль Аллаха Безус ответил хет-триком
ФК Омония. Роман Безус

Украинский хавбек Роман Безус забил три гола за кипрскую «Омонию» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Габалы» из Азербайджана.

32-летний украинец вышел в основе и сравнял счет точным ударом со стандартного положения в конце первого тайма (1:1). На 50-й минуте Безус снова забил идеальным ударом со штрафного и вывел свою команду вперед (2:1). При счете 2:2 Роман Безус на 82-й минуте забил победный гол с пенальти, и кипрская команда выиграла матч (3:2). У хозяев поля дважды отличился Айюб Аллах.

Ответная игра состоится через неделю, 3 августа. Украинский полузащитник суммарно забил 7 голов в 38 матчах за кипрскую «Омонию».

Лига конференций. 2-й раунд квалификации

Первый матч. 27 июля, Габала (Азербайджан)

Габала (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пен)

ВИДЕО. Герой для Омонии. На дубль Аллаха Безус ответил хет-триком

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Роман Безус (Омония).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Ayyoub Allach (Габала).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Безус (Омония).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Роман Безус (Омония).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ayyoub Allach (Габала).
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Омония Роман Безус Габала выбор редакции видео голов и обзор Лига конференций Айюб Аллах
Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
"дубль Аллаха" звучить солідно
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+4
Viktor Shuper
топ-матч, друга банка Романа - шедеврище!
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+2
Петя Рудик
Ромаха монстр! Це вам не Бєсєдін)
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0
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