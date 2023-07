ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай выкупил у ПСЖ контракт Мауро Икарди

Турецкий «Галатасарай» официально выкупил у французского ПСЖ контракт аргентинца Мауро Икарди.

За трансфер 30-летнего форварда «Галатасарай» заплатит «ПСЖ» 10 млн евро.

Контракт игрока с турецким клубом подписал до конца сезона 2025/26, а его зарплата будет составлять €6 млн за сезон.

Аргентинец в прошлом сезоне играл за клуб из Стамбула на правах аренды (26 матчей, 23 гола, если учитывать все турниры).

We have more stories to tell. Mauro Icardi is back home. pic.twitter.com/3uwERp86Sm