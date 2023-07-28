Стало известно, за сколько Галатасарай выкупит Икарди у ПСЖ

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди станет игроком «Галатасарая» на полноценной основе.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в пятницу Икарди отправится в Стамбул, где будет представлен в качестве нового подписания турецкого гранда.

«Галатасарай» заплатит «ПСЖ» 10 млн евро за этот трансфер.

Как известно, 30-летний аргентинец в сезоне-2022/2023 защищал цвета клуба из Стамбула на правах аренды. Мауро провел за «львов» 26 матчей, забил 23 мяча, сделал 8 ассистов.

Парижане подписали Икарди в сентябре 2019 года. Это была аренда у «Интера» с правом выкупа за 70 млн евро. 31 мая 2020 года нападающий подписал полноценный контракт с парижским клубом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов принять предложение «Реала» по Мбаппе.