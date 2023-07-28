Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, за сколько Галатасарай выкупит Икарди у ПСЖ
Франция
28 июля 2023, 09:20 |
445
0

Стало известно, за сколько Галатасарай выкупит Икарди у ПСЖ

В пятницу Мауро отправится в Стамбул

28 июля 2023, 09:20 |
445
0
Стало известно, за сколько Галатасарай выкупит Икарди у ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди станет игроком «Галатасарая» на полноценной основе.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в пятницу Икарди отправится в Стамбул, где будет представлен в качестве нового подписания турецкого гранда.

«Галатасарай» заплатит «ПСЖ» 10 млн евро за этот трансфер.

Как известно, 30-летний аргентинец в сезоне-2022/2023 защищал цвета клуба из Стамбула на правах аренды. Мауро провел за «львов» 26 матчей, забил 23 мяча, сделал 8 ассистов.

Парижане подписали Икарди в сентябре 2019 года. Это была аренда у «Интера» с правом выкупа за 70 млн евро. 31 мая 2020 года нападающий подписал полноценный контракт с парижским клубом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов принять предложение «Реала» по Мбаппе.

По теме:
ПСЖ размышляет над продажей капитана команды
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией
Источник: экс-голкипер Шахтера, Днепра-1 и Кривбасса станет игроком Лехии
Галатасарай трансферы Мауро Икарди ПСЖ трансферы Лиги 1
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 июля 2023, 23:05 0
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

ЯСТРЕМСКАЯ – о реакции WTA: «Дали понять, что вмешиваться не будут»
Теннис | 28 июля 2023, 08:38 4
ЯСТРЕМСКАЯ – о реакции WTA: «Дали понять, что вмешиваться не будут»
ЯСТРЕМСКАЯ – о реакции WTA: «Дали понять, что вмешиваться не будут»

Украинка рассказала, что теннисные инстанции равнодушны к преступлениям против украинцев

Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Футбол | 28.07.2023, 08:00
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Другие виды | 27.07.2023, 23:26
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Бокс | 27.07.2023, 16:20
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
27.07.2023, 05:39 4
Футбол
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
27.07.2023, 17:38 40
Другие виды
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
26.07.2023, 23:15 56
Футбол
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
27.07.2023, 20:06 7
Другие виды
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
26.07.2023, 10:11
Футбол
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
27.07.2023, 23:20 3
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем