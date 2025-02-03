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  4. Переса обвиняют в одной из проблем Реала. Он не послушал Анчелотти
Испания
03 февраля 2025, 07:56 |
523
0

Переса обвиняют в одной из проблем Реала. Он не послушал Анчелотти

Мадридский «Реал» остался без центральных защитников

03 февраля 2025, 07:56 |
523
0
Переса обвиняют в одной из проблем Реала. Он не послушал Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президента мадридского «Реала» Флорентино Переса обвиняют в кадровых проблемах команды, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, многие считают функционера виновным в том, что команда осталась фактически без центральных защитников. Сейчас здоровы только Давид Алаба, который совсем недавно вернулся после летней травмы, и молодой Рауль Асенсио.

Что касается других двух центрбеков, то Эдер Милитао еще в прошлом году порвал кресты и выбыл до конца сезона, а Антонио Рюдигер недавно получил повреждение, которое оставит его вне игры минимум на 3 недели.

Интересно, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предупреждал Флорентино Переса о необходимости усиления команды зимой, но был проигнорирован.

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Антонио Рюдигер Эдер Милитао Давид Алаба Рауль Асенсио Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги травма
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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