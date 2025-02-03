Переса обвиняют в одной из проблем Реала. Он не послушал Анчелотти

Президента мадридского «Реала» Флорентино Переса обвиняют в кадровых проблемах команды, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, многие считают функционера виновным в том, что команда осталась фактически без центральных защитников. Сейчас здоровы только Давид Алаба, который совсем недавно вернулся после летней травмы, и молодой Рауль Асенсио.

Что касается других двух центрбеков, то Эдер Милитао еще в прошлом году порвал кресты и выбыл до конца сезона, а Антонио Рюдигер недавно получил повреждение, которое оставит его вне игры минимум на 3 недели.

Интересно, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предупреждал Флорентино Переса о необходимости усиления команды зимой, но был проигнорирован.