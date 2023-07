Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана

24 июля завершился командный турнир Кубок Хопмана.

Кубок Хопмана – турнир среди команд из смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны), который проходил с 1989 года на первой игровой неделе сезона в австралийском городе Перт. Последний розыгрыш турнира состоялся в 2019 году. В 2023 соревнования состоялись с 19 по 23 июля на грунтовом корте Nice Lawn Tennis Club.

На турнире приняли участие 6 команд, которые были распределены по 2 группам: Швейцария, Франция и Дания попали в первую группу, а Хорватия, Бельгия и Испания – во вторую.

Победителями групп стали Швейцария и Хорватия. Именно эти две сборные и сыграли между собой в финале. Победу одержала команда Хорватии со счетом 2:0.

Кубок Хопмана. Финал

Швейцария – Хорватия – 0:3

Донна Векич и Борна Чорич повторили успех своих соотечественников Ивы Майоли и Горана Иванишевича, которые выиграли трофей в 1996 году, обыграв в финале швейцарцев Мартину Хингис и Марка Россе.

Отметим, что сборная Испании во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом заняла последние место в группе 1, проиграв Хорватии и Бельгии со счетом 1:2. Интересно, что сам Карлос выиграл оба поединка у Давида Гоффена и Борны Чорича.

THE HOPMAN CUP 2023 WINNERS🇭🇷🫶🏻 @borna_coric & @DonnaVekic pic.twitter.com/qa1ZMWfBfz

Second time for Croatia 🇭🇷



What a feeling guys 🤩@borna_coric & @DonnaVekic #hopmancup2023 #tennis #winners #croatia pic.twitter.com/EqXnNk2k62