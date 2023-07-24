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  4. Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана
ITF
24 июля 2023, 08:21 |
455
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Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана

Сборная Хорватия в финале обыграла Швейцарию со счетом 2:0

24 июля 2023, 08:21 |
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Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля завершился командный турнир Кубок Хопмана.

Кубок Хопмана – турнир среди команд из смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны), который проходил с 1989 года на первой игровой неделе сезона в австралийском городе Перт. Последний розыгрыш турнира состоялся в 2019 году. В 2023 соревнования состоялись с 19 по 23 июля на грунтовом корте Nice Lawn Tennis Club.

На турнире приняли участие 6 команд, которые были распределены по 2 группам: Швейцария, Франция и Дания попали в первую группу, а Хорватия, Бельгия и Испания – во вторую.

Победителями групп стали Швейцария и Хорватия. Именно эти две сборные и сыграли между собой в финале. Победу одержала команда Хорватии со счетом 2:0.

Кубок Хопмана. Финал

Швейцария – Хорватия – 0:3

  • Селин Наеф – Донна Векич – 3:6, 4:6
  • Леандро Ридль – Борна Чорич – 1:6, 4:6
  • Неф / Риеди – Векич / Чорич – отменён

Донна Векич и Борна Чорич повторили успех своих соотечественников Ивы Майоли и Горана Иванишевича, которые выиграли трофей в 1996 году, обыграв в финале швейцарцев Мартину Хингис и Марка Россе.

Отметим, что сборная Испании во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом заняла последние место в группе 1, проиграв Хорватии и Бельгии со счетом 1:2. Интересно, что сам Карлос выиграл оба поединка у Давида Гоффена и Борны Чорича.

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Источник Sport.ua
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