Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана

24 июля завершился командный турнир Кубок Хопмана.

Кубок Хопмана – турнир среди команд из смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны), который проходил с 1989 года на первой игровой неделе сезона в австралийском городе Перт. Последний розыгрыш турнира состоялся в 2019 году. В 2023 соревнования состоялись с 19 по 23 июля на грунтовом корте Nice Lawn Tennis Club.

На турнире приняли участие 6 команд, которые были распределены по 2 группам: Швейцария, Франция и Дания попали в первую группу, а Хорватия, Бельгия и Испания – во вторую.

Победителями групп стали Швейцария и Хорватия. Именно эти две сборные и сыграли между собой в финале. Победу одержала команда Хорватии со счетом 2:0.

Кубок Хопмана. Финал

Швейцария – Хорватия – 0:3

Селин Наеф – Донна Векич – 3:6, 4:6

– 3:6, 4:6 Леандро Ридль – Борна Чорич – 1:6, 4:6

– 1:6, 4:6 Неф / Риеди – Векич / Чорич – отменён

Донна Векич и Борна Чорич повторили успех своих соотечественников Ивы Майоли и Горана Иванишевича, которые выиграли трофей в 1996 году, обыграв в финале швейцарцев Мартину Хингис и Марка Россе.

Отметим, что сборная Испании во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом заняла последние место в группе 1, проиграв Хорватии и Бельгии со счетом 1:2. Интересно, что сам Карлос выиграл оба поединка у Давида Гоффена и Борны Чорича.