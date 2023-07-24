Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана
Сборная Хорватия в финале обыграла Швейцарию со счетом 2:0
24 июля завершился командный турнир Кубок Хопмана.
Кубок Хопмана – турнир среди команд из смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны), который проходил с 1989 года на первой игровой неделе сезона в австралийском городе Перт. Последний розыгрыш турнира состоялся в 2019 году. В 2023 соревнования состоялись с 19 по 23 июля на грунтовом корте Nice Lawn Tennis Club.
На турнире приняли участие 6 команд, которые были распределены по 2 группам: Швейцария, Франция и Дания попали в первую группу, а Хорватия, Бельгия и Испания – во вторую.
Победителями групп стали Швейцария и Хорватия. Именно эти две сборные и сыграли между собой в финале. Победу одержала команда Хорватии со счетом 2:0.
Кубок Хопмана. Финал
Швейцария – Хорватия – 0:3
- Селин Наеф – Донна Векич – 3:6, 4:6
- Леандро Ридль – Борна Чорич – 1:6, 4:6
- Неф / Риеди – Векич / Чорич – отменён
Донна Векич и Борна Чорич повторили успех своих соотечественников Ивы Майоли и Горана Иванишевича, которые выиграли трофей в 1996 году, обыграв в финале швейцарцев Мартину Хингис и Марка Россе.
Отметим, что сборная Испании во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом заняла последние место в группе 1, проиграв Хорватии и Бельгии со счетом 1:2. Интересно, что сам Карлос выиграл оба поединка у Давида Гоффена и Борны Чорича.
THE HOPMAN CUP 2023 WINNERS🇭🇷🫶🏻@borna_coric & @DonnaVekic pic.twitter.com/qa1ZMWfBfz— Hopman Cup (@hopmancup) July 23, 2023
Second time for Croatia 🇭🇷— Hopman Cup (@hopmancup) July 23, 2023
What a feeling guys 🤩@borna_coric & @DonnaVekic #hopmancup2023 #tennis #winners #croatia pic.twitter.com/EqXnNk2k62
2023 @HopmanCup winners…— Tennis TV (@TennisTV) July 23, 2023
Childhood friends @DonnaVekic & @borna_coric for CROATIA! 🇭🇷🏆#HopmanCup pic.twitter.com/WgKvA4joKV
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