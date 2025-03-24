ФОТО. Внук Игоря Суркиса уже показывает фигу. Яна Суркис делится
Яна Суркис делится фотографией сына
Кристиан Биловар наслаждается отцовством, а его жена Яна Суркис поделилась моментами из жизни их сына.
Защитник «Динамо» воспользовался паузой в матчах сборных, чтобы провести время с семьёй.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Он стал свидетелем первых шагов сына Александра, а Яна с юмором подписала фото: «Санёк показывает всем хейтерам фигу».
Пара вместе почти 10 лет, их отношения начались в Instagram. Свадьбу они провели в тайне. Яна – балерина и дочь президента «Динамо».
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