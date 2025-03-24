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24 марта 2025, 22:30 |
245
0

ФОТО. Внук Игоря Суркиса уже показывает фигу. Яна Суркис делится

Яна Суркис делится фотографией сына

24 марта 2025, 22:30 |
245
0
ФОТО. Внук Игоря Суркиса уже показывает фигу. Яна Суркис делится
Instagram. Кристиан Биловар, Яна Суркис и сын Александр

Кристиан Биловар наслаждается отцовством, а его жена Яна Суркис поделилась моментами из жизни их сына.

Защитник «Динамо» воспользовался паузой в матчах сборных, чтобы провести время с семьёй.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он стал свидетелем первых шагов сына Александра, а Яна с юмором подписала фото: «Санёк показывает всем хейтерам фигу».

Пара вместе почти 10 лет, их отношения начались в Instagram. Свадьбу они провели в тайне. Яна – балерина и дочь президента «Динамо».

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фото Яна Суркис Игорь Суркис Динамо Киев lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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