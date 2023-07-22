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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Диаби – игрок Астон Виллы. Он отказался играть с КриРо
Англия
22 июля 2023, 23:01 |
230
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Диаби – игрок Астон Виллы. Он отказался играть с КриРо

Контракт игрока с клубом рассчитан на 5 лет

22 июля 2023, 23:01 |
230
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Диаби – игрок Астон Виллы. Он отказался играть с КриРо
ФК Астон Вилла. Мусса Диаби

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» официально объявил о подписании 24-летнего французского вингера Мусса Диаби из немецкого «Байера».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера – 50 миллионов евро.

Ранее была информация, что Мусса Диаби отказался переходить в «Аль-Наср», где играет звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Мусса является воспитанником «ПСЖ», в системе которого находился с 2013 по 2019 год.

В прошлом сезоне футболист провел за «Байер» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

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Источник ФК Астон Вилла
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