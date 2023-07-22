ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Диаби – игрок Астон Виллы. Он отказался играть с КриРо
Контракт игрока с клубом рассчитан на 5 лет
Английский футбольный клуб «Астон Вилла» официально объявил о подписании 24-летнего французского вингера Мусса Диаби из немецкого «Байера».
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера – 50 миллионов евро.
Ранее была информация, что Мусса Диаби отказался переходить в «Аль-Наср», где играет звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
Мусса является воспитанником «ПСЖ», в системе которого находился с 2013 по 2019 год.
В прошлом сезоне футболист провел за «Байер» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.
Aston Villa is delighted to announce the signing of French international Moussa Diaby! ✍️— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2023
Welcome to Aston Villa, @MoussaDiaby_19. 🇫🇷 pic.twitter.com/kipVCtG80r— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2023
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