ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Диаби – игрок Астон Виллы. Он отказался играть с КриРо

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» официально объявил о подписании 24-летнего французского вингера Мусса Диаби из немецкого «Байера».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера – 50 миллионов евро.

Ранее была информация, что Мусса Диаби отказался переходить в «Аль-Наср», где играет звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Мусса является воспитанником «ПСЖ», в системе которого находился с 2013 по 2019 год.

В прошлом сезоне футболист провел за «Байер» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

Aston Villa is delighted to announce the signing of French international Moussa Diaby! ✍️