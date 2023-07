Воспитанник ПСЖ отказался уходить в Аль-Наср. Он станет игроком Астон Виллы

24-летний французский вингер Мусса Диаби перейдет в английскую «Астон Виллу» из немецкого «Байера».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, футболист дал согласие на переход в клуб из Бирмингема, потому что хочет присоединиться к проекту Унаи Эмери и попробовать свои силы в АПЛ.

Романо утверждает, что Мусса Диаби отказался переходить в «Аль-Наср».

«Астон Вилла» заплатит за игрока 50 миллионов евро.

Мусса является воспитанником «ПСЖ», в системе которого находился с 2013 по 2019 год.

В прошлом сезоне футболист провел за «Байер» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

Moussa Diaby to Aston Villa, here we go! French winger has just said yes to Villa, he wants to join Unai Emery’s project — PL football as priority. 🟣🔵🇫🇷 #AVFC



Villa will pay fee in excess of €50m to Leverkusen for Diaby.



🇸🇦 Diaby picked Villa over huge bid from Al Nassr. pic.twitter.com/nklQV3Zs0X