ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-новичок АПЛ усилился опытным полузащитником

Английский хавбек Натан Редмонд стал футболистом клуба «Бернли», который поднялся из Чемпионшипа в АПЛ.

Контракт подписан на 2 лет (с возможностью пролонгации еще на 1 сезон) на правах свободного агента. Предыдущим клубом полузащитника был турецкий «Бешикташ».

В минувшем сезоне 29-летний хавбек за «Бешикташ» провел 28 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 млн евро.

