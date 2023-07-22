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Англия
22 июля 2023, 04:20 | Обновлено 22 июля 2023, 04:39
49
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-новичок АПЛ усилился опытным полузащитником

29-летний Натан Редмонд будет выступать за английский клуб «Бернли»

22 июля 2023, 04:20 | Обновлено 22 июля 2023, 04:39
49
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-новичок АПЛ усилился опытным полузащитником
ФК Бернли. Натан Редмонд

Английский хавбек Натан Редмонд стал футболистом клуба «Бернли», который поднялся из Чемпионшипа в АПЛ.

Контракт подписан на 2 лет (с возможностью пролонгации еще на 1 сезон) на правах свободного агента. Предыдущим клубом полузащитника был турецкий «Бешикташ».

В минувшем сезоне 29-летний хавбек за «Бешикташ» провел 28 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 млн евро.

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Натан Редмонд Бернли трансферы АПЛ трансферы свободный агент Бешикташ
Источник ФК Бернли
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