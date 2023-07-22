ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-новичок АПЛ усилился опытным полузащитником
29-летний Натан Редмонд будет выступать за английский клуб «Бернли»
Английский хавбек Натан Редмонд стал футболистом клуба «Бернли», который поднялся из Чемпионшипа в АПЛ.
Контракт подписан на 2 лет (с возможностью пролонгации еще на 1 сезон) на правах свободного агента. Предыдущим клубом полузащитника был турецкий «Бешикташ».
В минувшем сезоне 29-летний хавбек за «Бешикташ» провел 28 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 млн евро.
We have secured the services of Nathan Redmond on a two-year deal with the option of a third ✍️— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 21, 2023
Welcome to Burnley, Nathan!
Suits you, Nathan! 😉 pic.twitter.com/7ryzLOxapt— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 21, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» взяли очередного бразильца, но с весьма запутанным бекграундом…
Интрига в матче «Гленторан» – «Гзира» держалась до последнего