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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 01:59 | Обновлено 10 марта 2025, 02:15
186
0

Голкипер Шахтера может перейти в другой клуб УПЛ

Владислав Кравец находится на просмотре в лагере Вереса из Ровно

10 марта 2025, 01:59 | Обновлено 10 марта 2025, 02:15
186
0
Голкипер Шахтера может перейти в другой клуб УПЛ
ФК Шахтер. Владислав Кравец

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Вереса» на просмотре находится 20-летний вратарь Владислав Кравец.

Контракт голкипера до 31 декабря 2026 года принадлежит Шахтеру. Прошлой осенью он провел 7 матчей за молодежный состав «горняков» U-19 и один поединок за юниорскую сборную Украины U-19.

Пока неизвестно, на каких условиях голкипер может продолжить карьеру в Вересе, если произведет приятное впечатление на тренерский штаб ровенской команды.

«Верес» набрал 25 очков и находится на 9-м месте в УПЛ. 11 марта команда из Ровно сыграет в 21-м туре с «Полесьем».

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Шахтер Донецк Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы просмотр игроков инсайд Шахтер Донецк U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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