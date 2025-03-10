Голкипер Шахтера может перейти в другой клуб УПЛ

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Вереса» на просмотре находится 20-летний вратарь Владислав Кравец.

Контракт голкипера до 31 декабря 2026 года принадлежит Шахтеру. Прошлой осенью он провел 7 матчей за молодежный состав «горняков» U-19 и один поединок за юниорскую сборную Украины U-19.

Пока неизвестно, на каких условиях голкипер может продолжить карьеру в Вересе, если произведет приятное впечатление на тренерский штаб ровенской команды.

«Верес» набрал 25 очков и находится на 9-м месте в УПЛ. 11 марта команда из Ровно сыграет в 21-м туре с «Полесьем».