Источник: ПСЖ выставил Мбаппе на продажу. Килиан уже договорился с Реалом?

Французский «ПСЖ» выставил топ-форварда клуба Килиана Мбаппе на продажу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В парижском клубе считают, что Мбаппе уже тайно договорился про контракт с мадридским «Реалом», чтобы присоединиться к галактикос летом 2024 года на правах свободного агента, когда истечет срок его контракта с «ПСЖ».

Парижский клуб исключил Килиана из заявочного списка на поездку в Азию.

В минувшем сезоне Мбаппе за «ПСЖ» провел 43 матча и забил 41 гол, если учитывать все клубные турниры.

