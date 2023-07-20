История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться

Прошлым летом переход форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский Реал казался решенным вопросом. Но футболист решил продлить контракт с парижанами. Его уговаривали остаться все – от руководства клуба, до президента Франции. Форварда окружили таким вниманием, что отказаться было сложно. Конечно, без больших денег не обошлось. По данным СМИ, только за следующий сезон по контракту игроку полагается более 200 млн евро, включая бонус за лояльность.

Казалось, что слухи о переходе Мбаппе в Реал утихнут на несколько лет. Но через год они снова появились и небезосновательно. Прошлым летом парижане заявили, что продлили контракт с Килианом до июня 2025 года. Позже оказалось, что соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024-го, а продление до 2025-го – опция игрока. В июне 24-летний нападающий заявил, что не будет приводить в действие пункт о продлении контракта с парижанами.

Эта новость прогремела на всю Францию. До Испании тоже долетело. Вскоре после заявления Мбаппе появилась информация о том, что президент Реала Флорентино Перес готов простить игроку резкую смену его решения год назад и принять его в королевский клуб. Сам же Килиан заявил, что хочет отработать свой контракт до июня 2024 года и потом уже уйти. Это очень не понравилось руководству ПСЖ. Форварду дали время для принятия решения о его будущем. Либо француз продлевает контракт до 2025 года, либо его продают уже нынешним летом.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что чемпион Франции не позволит своему лучшему игроку покинуть клуб бесплатно. И это справедливо. Непонятно, что с чего Мбаппе решил иначе, если он является одним из самых дорогих футболистов мира. Даже с истекающим контрактом он будет стоить более 100 млн евро и Реал, по слухам, готов заплатить. Но Килиан упирается в 2024-й год. СМИ пишут, что это связано с бонусом за лояльность, который нападающий не хочет терять. Но о какой лояльности может идти речь, если он хочет оставить свой клуб ни с чем?

Французские СМИ дают понять, что Мбаппе лишь прикрывается профессионализмом, настаивая на том, чтобы отработать контракт до конца. На самом же деле все сводится к деньгам. В ПСЖ это поняли. Члены руководства парижан сошлись во мнении, что незачем платить игроку бонус, если он не хочет оставаться. Согласно последним новостям, у Килиана остается всего несколько дней для принятия решения о своем будущем. Если опция о продлении контракта не будет активирована, значит, ему дорога на трансферный рынок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В этот раз парижане не будут уговаривать Мбаппе остаться, о чем дал понять Аль-Хелаифи, комментируя сложившуюся ситуацию. Да и без него можно было бы прийти к такому заключению, после одного из последних интервью Килиана. Отвечая на вопрос о неудачах ПСЖ в Лиге чемпионов, француз дал понять, что проблема заключается в комплектации команды и тех, кто занимается этой работой. Кроме того, футболист открыто заявил, что и в команде, и в клубе часто случаются разногласия, да и вообще во всей организации много неопределенностей.

Даже если Мбаппе сказал правду, в ПСЖ это никому не понравится. Килиан идет по пути своего кумира Криштиану Роналду, который еще будучи игроком Манчестер Юнайтед раскритиковал всех: одноклубников, тренера, руководство клуба и владельцев. После этого португалец оказался в Саудовской Аравии, хотя, по слухам, агент искал ему клуб из Лиги чемпионов. Француз, конечно, к саудовцам не поедет, но после таких заявлений сложно представить его снова в составе парижан.

Инсайдер Фабрицио Романо узнал, что к словам Мбаппе плохо отнеслись не только в руководстве, но и в команде. Одноклубников задело то, что, с одной стороны он вроде бы их и защищает, а с другой, дает понять, что их уровень недостаточно высокий для победы в Лиге чемпионов. Аль-Хелаифи открыто заявил, что Килиан может уйти, если уровень команды его не устраивает. Досталось французу даже от бывшего директора парижан Леонардо. Он в недавнем интервью заявил, что вокруг форварда тяжело строить команду, поскольку он не может вести коллектив за собой, хотя хочет быть в центре проекта.

После громких заявлений и испортившихся отношений с руководством, остается только один нерешенный вопрос: куда и за сколько ПСЖ продаст Мбаппе. Реал в этот раз ведет себя тихо и не делает никаких серьезных движений, во всяком случае публично. По данным Фабрицио Романо, на самом деле сливочные активно контактируют с игроком. Стороны даже проработали планы на разные случаи, но итог должен быть один – переход Килиана в королевский клуб. Это может случиться и сейчас, и зимой, и следующим летом.

Для Реала в финансовом плане было бы оптимально подписать Мбаппе через год на правах свободного агента. Но ПСЖ этого не допустит, судя по словам президента. Если Килиан хочет уйти, то только через продажу. Похоже, парижане наконец-то начинают ценить себя и свою работу, какой бы она ни была. Мбаппе уже 5 лет является лучшим бомбардиром команды. Его потенциальный уход – это потеря, но терпеть такое поведение нельзя. Игроки на действующих контрактах не могут безнаказанно критиковать всю организацию через СМИ. Комментируя ситуацию с Килианом, Аль-Хелаифи заявил, что никого нет выше клуба. Пора доказать это делом.

Текст: meta.ua/sport