ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ланса перешел в Аль-Наср. Будет играть с Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» официально объявил о подписании 28-летнего ивуарийского центрального полузащитника Секо Фофана из французского «Ланса».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан на 3 года. Игрок будет получать 15 млн евро за сезон. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Секо Фофана был номинирован на звание лучшего игрока в прошлом сезоне Лиги 1, а также вошел в символическую сборную чемпионата Франции 2022/23, где провел 37 матчей за «Ланс», забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

Отметим, что в «Аль-Насре» выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

" To do everything for this badge "

Seko is Here 🤩#SekoIsYellow 💛 pic.twitter.com/0mlcTfoi6G — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2023

#AlNassr has officially signed with the Ivorian Star Seko Fofana 🤩



We wish him good luck with our stars 🙏#SekoIsYellow 💛 pic.twitter.com/BhK3w61pbu — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2023