ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ланса перешел в Аль-Наср. Будет играть с Роналду
Секо Фофана подписал контракт с саудовским клубом
Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» официально объявил о подписании 28-летнего ивуарийского центрального полузащитника Секо Фофана из французского «Ланса».
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан на 3 года. Игрок будет получать 15 млн евро за сезон. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
Секо Фофана был номинирован на звание лучшего игрока в прошлом сезоне Лиги 1, а также вошел в символическую сборную чемпионата Франции 2022/23, где провел 37 матчей за «Ланс», забил 9 голов и отдал 6 ассистов.
Отметим, что в «Аль-Насре» выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
" To do everything for this badge "— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2023
Seko is Here 🤩#SekoIsYellow 💛 pic.twitter.com/0mlcTfoi6G
#AlNassr has officially signed with the Ivorian Star Seko Fofana 🤩— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2023
We wish him good luck with our stars 🙏#SekoIsYellow 💛 pic.twitter.com/BhK3w61pbu
🎬 ||— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2023
The signing ceremony ✍️
For our new star 💛
WELCOME SEKO FOFANA 🤩 pic.twitter.com/Hwzy4T4ibo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный португалец считает только АПЛ качественным чемпионатом в Европе
Альфредо Стефенс может подписать контракт с одесским клубом