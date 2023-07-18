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18 июля 2023, 19:47 |
917
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ланса перешел в Аль-Наср. Будет играть с Роналду

Секо Фофана подписал контракт с саудовским клубом

18 июля 2023, 19:47 |
917
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ланса перешел в Аль-Наср. Будет играть с Роналду
ФК Аль-Наср

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» официально объявил о подписании 28-летнего ивуарийского центрального полузащитника Секо Фофана из французского «Ланса».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан на 3 года. Игрок будет получать 15 млн евро за сезон. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Секо Фофана был номинирован на звание лучшего игрока в прошлом сезоне Лиги 1, а также вошел в символическую сборную чемпионата Франции 2022/23, где провел 37 матчей за «Ланс», забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

Отметим, что в «Аль-Насре» выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

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Секо Фофана Аль-Наср Эр-Рияд Ланс трансферы трансферы Лиги 1
Источник Sport.ua
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Gargantua
Фофана и Опенда тянули Ланс в прошлом сезоне
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