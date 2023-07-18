Другие новости18 июля 2023, 18:01 |
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ФОТО. Дали в штангу. Аккаунт MLS представил Бускетса фотографией Арбелоа
Испанский хавбек перешел в «Интер Майами»
18 июля 2023, 18:01 |
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Позавчера «Интер Майами» официально объявил о подписании полузащитника Серхио Бускетса. О переходе легендарного испанца объявил и аккаунт MLS в своем Твиттере.
«Он только то и делает, что побеждает», – написали в MLS, опубликовав список трофеев Бускетса. Только вот проблема: игрок сборной Испании на фото с Кубком мира 2010 года не Бускетс, а экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа.
MLS welcoming Sergio Busquets to their league with a photo of Alvaro Arbeloa winning the 2010 World Cup. pic.twitter.com/IQK0PzhZcz— Colin Millar (@Millar_Colin) July 16, 2023
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