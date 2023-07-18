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18 июля 2023, 18:01 |
200
0

ФОТО. Дали в штангу. Аккаунт MLS представил Бускетса фотографией Арбелоа

Испанский хавбек перешел в «Интер Майами»

18 июля 2023, 18:01 |
200
0
ФОТО. Дали в штангу. Аккаунт MLS представил Бускетса фотографией Арбелоа
ФК Интер Майами. Серхио Бускетс

Позавчера «Интер Майами» официально объявил о подписании полузащитника Серхио Бускетса. О переходе легендарного испанца объявил и аккаунт MLS в своем Твиттере.

«Он только то и делает, что побеждает», – написали в MLS, опубликовав список трофеев Бускетса. Только вот проблема: игрок сборной Испании на фото с Кубком мира 2010 года не Бускетс, а экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа.

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Серхио Бускетс Альваро Арбелоа Интер Майами фото Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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