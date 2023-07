ФОТО. Дали в штангу. Аккаунт MLS представил Бускетса фотографией Арбелоа

Позавчера «Интер Майами» официально объявил о подписании полузащитника Серхио Бускетса. О переходе легендарного испанца объявил и аккаунт MLS в своем Твиттере.

«Он только то и делает, что побеждает», – написали в MLS, опубликовав список трофеев Бускетса. Только вот проблема: игрок сборной Испании на фото с Кубком мира 2010 года не Бускетс, а экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа.

MLS welcoming Sergio Busquets to their league with a photo of Alvaro Arbeloa winning the 2010 World Cup. pic.twitter.com/IQK0PzhZcz