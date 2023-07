ОФИЦИАЛЬНО. Бускетс стал игроком клуба Интер Майами. Месси не будет скучно

Американский клуб «Интер Майами» официально объявил о трансфере Серхио Бускетса.

35-летний испанский хавбек перешел в клуб MLS на правах свободного агента. Контракт полузащитника рассчитан до конца 2025 года.

Днем ранее «Интер Майами» сообщил о подписании звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.

За американский клуб также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Серхио Бускетс выступал за «Барселону» с 2008 по 2023 год, где долго его партнером по команде был Лионель Месси.

We have signed legendary Spanish midfielder Sergio Busquets to a contract running through the 2025 @MLS season.