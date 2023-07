Людмила КИЧЕНОК: «Я пыталась подбодрить людей в Украине»

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде.

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Во время церемонии награждения украинка прокомментировала свою победу и сказала важные слова в поддержку Украине:

«Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за свою свободу».

Kichenok pays homage to Ukraine in her victor’s speech - saying she hopes her performance will add some positive emotions for people back home fighting for their freedom



Followed by a lengthy standing ovation and round of applause



