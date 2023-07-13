Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде!

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Киченок впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и с первой попытки завоевала трофей. Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он впервые сыграл в финале смешанного парного разряда.

ФОТО. Супертитул Киченок! Награждения финалистов микста на Уимблдоне-2023