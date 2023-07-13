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  4. ФОТО. Супертитул Киченок! Награждения финалистов микста на Уимблдоне-2023
Уимблдон
13 июля 2023, 22:53 |
1054
1

ФОТО. Супертитул Киченок! Награждения финалистов микста на Уимблдоне-2023

Людмила и Павич выиграли трофей на травяном мейджоре

13 июля 2023, 22:53 |
1054
1
ФОТО. Супертитул Киченок! Награждения финалистов микста на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде!

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Киченок впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и с первой попытки завоевала трофей. Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он впервые сыграл в финале смешанного парного разряда.

ФОТО. Супертитул Киченок! Награждения финалистов микста на Уимблдоне-2023

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Людмила Киченок Мате Павич Сюй Ифань Йоран Флиген фото Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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