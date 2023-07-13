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  4. ВИДЕО. Решающий смэш от Киченок, который принес титул на Уимблдоне-2023
Уимблдон
13 июля 2023, 22:45 |
1484
0

ВИДЕО. Решающий смэш от Киченок, который принес титул на Уимблдоне-2023

Украинка стала чемпионкой травяного мейджора в смешанном парном разряде

13 июля 2023, 22:45 |
1484
0
ВИДЕО. Решающий смэш от Киченок, который принес титул на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Мате Павич

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде!

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Последний победный удар сделала украинка. После удара Флигена Киченок смэшем поставила жирную точку в матче.

ВИДЕО. Решающий смэш Киченок, который принес титул на Уимблдоне-2023

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видео Людмила Киченок Мате Павич Йоран Флиген Сюй Ифань Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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