ВИДЕО. Решающий смэш от Киченок, который принес титул на Уимблдоне-2023

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде!

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Последний победный удар сделала украинка. После удара Флигена Киченок смэшем поставила жирную точку в матче.

ВИДЕО. Решающий смэш Киченок, который принес титул на Уимблдоне-2023

Glory at SW19 🏆



Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 👏#Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y