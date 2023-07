Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде!

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия).



Уимблдон-2023. Микст. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) – Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) – 6:4, 6:7 (9:11), 6:3

Украинско-хорватский тандем ни разу не отдал свою подачу и сделал 2 брейка. На тай-брейке 2-й партии у Мате и Людмилы был чемпионшип-поинт на приеме, однако они не смогли его реализовать.

Киченок впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и с первой попытки завоевала трофей. Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он впервые сыграл в финале смешанного парного разряда.

Людмила стала третьей украинкой, которая завоевала титул на турнире Grand Slam, и первой из украинских теннисистов, кто выиграл трофей на травяном мейджоре. В 2008 году на Australian Open сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул, обыграв в финале Викторию Азаренко из беларуси и Шахар Пьер из Израиля в трех сетах.

