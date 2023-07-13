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  4. Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Уимблдон
13 июля 2023, 22:15 | Обновлено 13 июля 2023, 22:53
5303
19

Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте

Людмила и Мате Павич обыграли тандем Сюй Ифань / Йоран Флиген в финале мейджора

13 июля 2023, 22:15 | Обновлено 13 июля 2023, 22:53
5303
19
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде!

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия).


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Уимблдон-2023. Микст. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) – Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) – 6:4, 6:7 (9:11), 6:3

Украинско-хорватский тандем ни разу не отдал свою подачу и сделал 2 брейка. На тай-брейке 2-й партии у Мате и Людмилы был чемпионшип-поинт на приеме, однако они не смогли его реализовать.

Киченок впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и с первой попытки завоевала трофей. Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он впервые сыграл в финале смешанного парного разряда.

Людмила стала третьей украинкой, которая завоевала титул на турнире Grand Slam, и первой из украинских теннисистов, кто выиграл трофей на травяном мейджоре. В 2008 году на Australian Open сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул, обыграв в финале Викторию Азаренко из беларуси и Шахар Пьер из Израиля в трех сетах.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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Elis
Молодці! Вітання Людмилі!
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+25
sv_2000
Молодец, Люда, сказала нужные слова. Настоящая украинка!
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+17
Alehandro
Павіч винен Люді пляшечку гарного шампусіка - Люда сьогодні за обох тащила)
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+17
Stanislav Matusevych
Молодці, вітання Люді та Мате! Перший титул у міксті для українських тенісистів. Звичайно, він далеко не такий цінний, як в одиночці, і поступається й парному титулу сестер Бондаренко на АО, але переможець Шолома є переможцем Шолома. Тим більше, коли мова заходить про найстарший з них із такою кількістю традицій. Сьогодні у Павича не дуже йшла гра, і в потрібні моменти Люді доводилося на собі підтягувати пару. Впоралася, і є перший Шолом. Для хорвата такий успіх давно не новина.
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+15
Вадим Щербань
Пара на те й пара: якщо один не дуже - інший повинен тягнути. Сьогодні витягнула Люда, в тому числі й вирішальний м'яч.... А тоб Мате стопудово лупанув би в сітку. Він сьогодні цьому аспекті був найкращій. Але Мате доказував на протязі всього турніру, що він гравець дуже високого класу і також підтягував за Людою. Одним словом МО-ЛОД-ЦІ. Бо якщо б і вони після Еліни програли, то б було жорстко Українським вболівальникам. Дякуємо за Перемогу!
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+14
Александр Сашко
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+14
u6464u
потрібно привітати нашу пару з таким  історичним успіхом, Люда сьогодні грала по чемпіонські , у Мате трошки іноді не ладилось , але в полуфіналі він зіграв божественно ідеально .
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+13
petroif
Молодчинка) і фінальний пойнт за нею)
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+13
Муґунот Уух
красуня!!!!!!!
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+10
alex55
Молодці
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+10
sv_2000
Умница! Чемпионка Уима - это звучит гордо!!!! Отличная пара у нее с Мате, верю, что будут ещё у них титулы!!
Элине, Геле, Марте, Даяне надо подтянуться
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+9
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voyts_serg
Люда молодець!!! Старалась, боролась і стала чемпіонкою Вімболдону!!! Це велике досягнення для України. Перший великий шолом в міксі в України!
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+8
Arctic
Дуже дуже круто!!!
Тепер в нас є Чемпіонка Вімблдону!!!
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+7
naverland
Молодцы, хорошо сыграли
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+4
Walle
Браво! Дуже цікавий та нервовий матч був. Мате та Людмила молодці!
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+4
Сергій Зіменко
Браво!
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+1
Nordenus
Теперь у Киченок больше БШ чем у Свитолиной... лол
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0
sirjoga
Дуже сподобалась гра Людмили в останніх матчах. З заслуженою перемогою! 
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0
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